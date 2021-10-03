Улан-Удэ, 3 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Бурятии за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая от COVID-19. Скончались два пациента в возрасте старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 1855.

В настоящее время в стационарах республики лечатся 568 пациентов, 66 из которых размещены в реанимации. 30 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся ещё 1252 носителя.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 712 коек: занято — 568, свободно — 144 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,8%», — добавили в штабе.