Улан-Удэ, 3 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 101 новый случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 78 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметил в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 59 263, из которых 28 513 приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 50 847 человек (103 за сутки).