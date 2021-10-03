Лас-Вегас, США, 3 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Тиаго Сантос победил своего соотечественника Джонни Уокера в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Vegas 38, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

По итогам поединка в полутяжелом весе, который продолжался все заявленные пять раундов, судьи единогласным решением отдали победу Сантосу.

Отметим, эта победа стала 22-й (16 — досрочно) в активе 37-летнего Тиаго Сантоса при девяти поражений. Для 29-летнего Джонни Уокера это поражение оказалось шестым при 17 (16 — досрочно) выигранных поединках.