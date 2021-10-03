Берлин, 3 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Европейский союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии на Украине. Об этом пишет газета Welt am Sonntag, ссылаясь на оказавшийся в ее распоряжении внутренний документ внешнеполитической службы Евросоюза.

Украина и ЕС

Согласно этому документу, евробюрократы предполагают, что такая миссия стала бы «выражением солидарности с Украиной на фоне продолжающейся военной активности России на границе», а также продолжающейся ситуации с Крымом.

В случае создания такой миссии, она будет названа военной консультативной и учебной миссией Евросоюза на Украине (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine).

Уточняется, что о создании такой миссии Евросоюз очень просили главы МИД и Минобороны Украины. Они в конце июля направили письмо верховному комиссару ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Также были предложены и другие варианты, с помощью которых Евросоюз мог бы содействовать повышению военного потенциала украинской армии. В частности, это может быть расширение консультативной миссии ЕС по реформированию сферы гражданской безопасности на Украине, созданной в 2014 году.