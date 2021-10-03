Абакан, 3 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Хакасии по состоянию на 2 октября уборочная кампания завершена более чем наполовину. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, обмолочено 45,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.

Александр Беляев Картофель

«Продолжается сбор овощей, средняя урожайность 175,2 ц/га, что больше показателя прошлого года — 141 ц/га», — отметили в правительстве.

Показатели по заготовке кормов также превысили показатели прошлого года. Так, в республике уже заготовлено 268 тыс. тонн сена, что на 74,5 тыс. тонн больше, чем 2020 году.