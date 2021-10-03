Вашингтон, 3 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Аризона Койотс» переиграл команду «Анахайм Дакс» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) 5of7 Оливер Экман-Ларссон в составе хоккейного клуба «Аризона Койотс»

Игра прошла на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль Джейкоб Чикран (20-я и 55-я минуты), а также шведские форварды Юхан Ларссон (26-я) и Луи Эрикссон (48-я).

У «Анахайма» шайбы забросили Адам Хенрик (23-я, в большинстве), а также шведские нападающие Исак Лундестрём (24-я) и Рикард Ракелль (44-я, в большинстве).

Российские защитники «Аризоны» Илья Любушкин и Владислав Провольнев отметились в матче каждый по одной результативной передаче.

Отметим, в следующем предсезонном матче «Аризона» 4 октября сыграет на выезде с клубом «Даллас Старз», а «Анахайм» 5 октября также в гостях встретится с командой «Сан-Хосе Шаркс».