Красноярск, 3 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 117 146. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлен 371 новый случай заболевания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прирост за сутки составил 0,3%. Лидерами по приросту стали города Красноярск, Минусинск, Канск, Енисейск, Норильск.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 27 244 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 634 человек», — отметили в оперштабе.

Добавим, что всего, по состоянию на 3 октября, в регионе проведено более 3,7 млн обследований на коронавирус, в том числе 8226 за последние сутки.