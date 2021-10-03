Вашингтон, 3 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Первый запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS), разрабатываемой для американской лунной программы, вряд ли состоится раньше 2022 года, заявил заместитель администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Боб Кабана. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Nasa.gov Испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System)

Заместитель главы NASA заявил, что точная дата первого запуска SLS будет объявлена в середине октября.

«Вероятнее всего, мы выполним эту миссию в начале следующего года», — добавил Кабана.

Ракета-носитель Space Launch System (SLS) и корабль Orion разрабатываются для пилотируемых полётов на Луну. В NASA рассчитывали провести первый испытательный запуск этой системы в беспилотном режиме до конца 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в NASA заявили, что общие расходы агентства по лунной программе «Артемида» к концу 2025 финансового года достигнут $86 млрд.