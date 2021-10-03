Новосибирск, 3 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Арбитражный суд московского округа оставил без изменений предписание Федеральной антимонопольной службы, обязывающее поднять тариф на вывоз мусора в Новосибирской области с ноября 2020 года почти на 40%. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает «Новая Сибирь».

Government-nnov.ru Вывоз мусора

Напомним, летом 2020 года ФАС обязала новосибирский тарифный департамент произвести перерасчёт действующей платы за вывоз мусора. В сентябре плата выросла с 301,92 руб. до 301,97 руб. за кубометр (или с 59,88 руб. до 59,89 руб. с человека в месяц). После чего ФАС директивно установила размер тарифа и новый срок его введения — до 420,29 рублей за кубометр (или 83,35 руб. с человека в месяц) с 1 ноября 2020 года. Эта сумма включала текущие расходы 2021 года и компенсацию доходов, которые региональный оператор «Экология-Новосибирск» недополучил из-за заниженного тарифа в 2020 году.

Новосибирский департамент по тарифам обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением об отмене предписаний антимонопольной службы. 15 марта суд признал незаконными действия ФАС в части установления срока, но подтвердил правомерность установленного тарифа. 30 сентября была рассмотрена вторая жалоба департамента.