Иркутск, 3 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 3 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4970 человек, причём 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 110 570 человек (+374 за сутки). Госпитализированы 2672 (+363 за сутки).

Выздоровели 99 996 пациентов (+395 за сутки). Ещё 445 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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