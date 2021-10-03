Челябинск, 3 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Челябинске задержан гражданин, подозреваемый в краже автомобильных аккумуляторов. Их он снял с большегрузных машин, сообщает областной главк МВД.

jpj2000nl Аккумулятор

Под подозрение попал мужчина 1994 года рождения. По данным следствия, на стоянке большегрузного транспорта на ул. Героев Танкограда он снял десять аккумуляторных батарей. Пять из них уже успел реализовать. Общий размер ущерба автовладельцам составил почти 60 тыс. рублей.

В Отделе полиции «Калининский» возбуждено уголовное дело. Задержанный пока оставлен на свободе.