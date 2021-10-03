Мадрид, 3 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Атлетико» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду «Барселона» в матче восьмого тура испанской Примеры. Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Необыкновенный матч». Реж. Мстислав Пащенко, Борис Дёжкин. 1955. СССР Футбол

Игра состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отличились французский полузащитник Тома Лемар (23-я минута) и аргентинский нападающий Луис Суарес (44-я). При этом они также сделали по одному голевому пасу во встрече.

Отметим, по итогам встречи «Атлетико» набрал 17 очков, что позволило ему догнать лидера турнирной таблицы чемпионата Испании — мадридский «Реал». У «Барселоны» 12 очков и девятое место.