Горно-Алтайск, 3 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 21 690, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске и Майминском районе, где выявлено 8 и 7 новых носителей соответственно. Диагноз также подтвердился у жителей Онгудайского, Кош-Агачского, Чемальского и других районов.

«Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за весь период — 403, в том числе: 356 — от COVID-19, 47 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 35, за весь период — 20 576», — добавили в оперштабе.