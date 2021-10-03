Реджо-нель-Эмилия, Италия, 3 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Миланский футбольный клуб «Интер» переиграл команду «Сассуоло» в матче седьмого тура итальянской Серии А. Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на поле стадиона «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и закончилась в пользу миланской команды со счетом 1:2.

При этом счет в матче открыл форвард «Сассуоло» Доменико Берарди, удачно реализовавший пенальти на 22-й минуте. Однако точно выполненный на 58-й минуте одиннадцатиметровый удар боснийского нападающего «Интера» Эдина Джеко и гол его одноклубника — аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса, принесли победу миланскому клубу.

Отметим, по итогам встречи «Интер» набрал 17 очков, что позволило клубу подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Сассуоло» семь очков и 13-е место.