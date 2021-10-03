Москва, 3 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Высказывания президента Финляндии Саули Ниинистё о надежде на улучшение отношений с Россией прокомментировал замглавы МИД РФ Александр Грушко 3 октября в беседе с РИА Новости.

Council.gov.ru Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

Дипломат отметил, что Финляндия традиционно выступает за построение прагматичных, здоровых, нормальных, добрососедских отношений с Россией. Грушко уточнил, что принципы, которыми руководствуются финские власти, понятны России, и Москва надеется, что в будущем заявление, подобные тому, что сделал глава Финляндии, будут становиться всё твёрже.

По мнению дипломата, в новом многополярном мире, где количество вызовов и угроз постоянно растёт, требуется объединять усилия для решения различных задач, а не создавать искусственные барьеры в межгосударственном общении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Финляндии Ниинистё призвал Евросоюз к диалогу с Россией.