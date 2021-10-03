Оренбург, 3 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области сотрудника полиции задержали за получение взятки. Операцию произвели сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД России, сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Под подозрение попал участковый уполномоченный полиции из МУ МВД России «Орское». Размер взятки составил 10 тыс. рублей, а передал деньги индивидуальный предприниматель в надежде укрыть административное правонарушение.

Материалы проверки переданы в следственные органы. Сейчас проводится служебная проверка. Участкового ждёт увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственных руководителей ожидает дисциплинарная ответственность.