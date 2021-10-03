Вашингтон, 3 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Пользователи со всего мира потратили на мобильные видеоигры в третьем квартале 2021 года $22,4 млрд. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Sensor Tower.

Yourweightlossaid.com Мобильные игры

Расходы на мобильные видеоигры в третьем квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 7,7%. На долю магазина приложений App Store пришлось $13,1 млрд расходов, на долю Google Play — $9,3 млрд.

Темпы роста расходов среди пользователей Android-устройств оказались почти вдвое выше, чем среди пользователей гаджетов от Apple (10,7% и 5,6% соответственно). Эксперты отмечают, что в целом темпы роста расходов на мобильные видеоигры начали снижаться. В первой половине 2021 года траты на мобильные игры выросли почти на 18% в сравнении с первым полугодием предыдущего года.

Самой доходной мобильной видеоигрой третьего квартала осталась PUBG Mobile. В пятёрку лидеров также вошли Honor of Kings, Genshin Impact, Pokemon GO и Roblox.