Кемерово, 3 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1256 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 10 625 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 57 386 случаев заражения коронавирусом, 54 818 человек выздоровели, 1312 пациентов скончались.