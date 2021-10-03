Кемерово, 3 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на утро сегодня, 3 октября, запрошедшие сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 170 случаев.

Chitazdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

«Новокузнецк — 25, Кемерово — 23, Белово — 16, Прокопьевск — 13, Междуреченск — 12, Юрга — 12, Калтан — 11, Анжеро-Судженск — шесть, Осинники — пять, Мыски — четыре, Тайга — четыре, Гурьевский МО — четыре, Яшкинский МО — четыре, Киселевск — три, Полысаево — три, Беловский МО — три, Новокузнецкий МР — три, Прокопьевский МО — три, Тяжинский МО — три, Кемеровский МО — два, Мариинский МО — два, Таштагольский МР — два, Тисульский МО — два, Краснобродский — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 168 пациентов выздоровели, шестеро скончались.