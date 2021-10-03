Челябинск, 3 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё несколько человек стали жертвами мошенников. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

На удочку неизвестных попались жители Каслей, Миасса, Озёрска, Златоуста и Чебаркуля. Они поверили звонившим, представлявшимся сотрудниками правоохранительных органов, банков и брокерских бирж. Жительница Златоуста назвала мошенникам данные своей банковской карты и в итоге потеряла 127 тыс. А жительница Кыштыма лишилась 125 тыс. рублей.

В Миассе мужчина перевёл 583 тыс. рублей незнакомцу, обещавшему компенсацию за потерю денег, вложенных ранее в финансовую пирамиду. Жительница Озёрска добровольно отдала 546 тыс. рублей лже-брокеру, а пенсионерка из Чебаркуля — 640 тыс. рублей в надежде защитить свои сбережения.