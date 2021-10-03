Тюмень, 3 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В аквапарке Тюмени скончалась одна из посетительниц. Идёт проверка, сообщает областное управление СКР.

Аквапарк

Трагедия произошла днём 27 сентября. По данным СМИ, женщина спускалась с экстремальной горки и потеряла сознание. Спасти её не удалось.

По имеющимся у СКР, данным, посетительнице незамедлительно оказали первую медицинскую помощь. Одновременно была вызвана бригада скорой помощи, но спасти гражданку так и не смогли. Идут следственные действия.