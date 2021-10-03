Томск, 3 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Томской области подвели итоги минувшего купального сезона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего на водоёмах области утонули 18 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Андрей Репин ИА REGNUM Купание

Большинство подобных происшествий происходит на необорудованных пляжах и при купании в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, трагедиям способствуют отсутствие контроля за детьми и неумение отдыхающих плавать.

«В минувший купальный сезон собственники ввели в эксплуатацию лишь три из пяти состоящих на учете пляжа. Ряд муниципалитетов оборудовали спасательные посты вблизи народных соляриев», — отметили в правительстве.

В связи с этим муниципалитетам поручено спланировать финансирование на обустройство пляжей в 2022 году, изготовление информационных знаков и организацию спасательных постов.