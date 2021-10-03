Майминский район, Алтай, 3 октября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтверждено ещё два случая смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Скончались 65-летняя жительница Майминского района и 80-летний житель Усть-Коксинского района.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — добавили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике подтверждено 403 летальных случая. 356 пациентов скончались непосредственно от COVID-19, остальные умерли от сопутствующих заболеваний.