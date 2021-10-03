Анапа, Краснодарский край, 3 октября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Главный приз фестиваля «Киношок» — «Золотую лозу» — получил фильм режиссёра Михаила Лукачевского «Вертолёт». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

(сс) geralt Кинофестиваль

Фильм Лукачевского также был удостоен приза за лучшую режиссуру в полнометражном кино и за лучшую операторскую работу. Приз за лучший сценарий достался азербайджанской картине «Билясувар» режиссёра Эльвина Адыгозела.

Лучшим актёром полнометражного кино жюри признало Болота Тентимишова за работу в фильме «Озеро», лучшей актрисой — Анастасию Струкову (фильм «Ничья»). Награду на лучшую музыку получил фильм «Дорога в Эдем» режиссёра Баласагына Мусаева.

Главный приз среди работ короткого метра достался фильму «Авако» режиссёра Ксении Пчелинцевой. Диплом за лучшей сценарий короткометражки достался Роману Кириллову за текст к фильму «Стасик».

Фестиваль «Киношок» проводится в Анапе с 1992 года. В 2021 году в фестивале приняли участие картины из России, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Эстонии.