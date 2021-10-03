Абакан, 3 октября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Хакасии минувшим летом погибли восемь детей и подростков. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики по итогам заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Марина Каширская ИА REGNUM Пляж

В числе причин трагедий названы дорожно-транспортные происшествия, утопления, а также получение электротравм.

«Кроме этого, в период летних каникул зарегистрировано 39 преступлений, совершенных несовершеннолетними (в аналогичном периоде 2020 года — 48)», — добавили в правительстве.

Чтобы избежать повторения подобной ситуации в регионе намерены охватить 100% детей, находящихся на профилактическом учёте организованными формами отдыха и занятости. Кроме того, власти планируют вовлечь детей в работу детско-юношеских организаций, обеспечить временное трудоустройство и так далее.

Добавим, что за лето в лагерях отдохнули более 28 тыс. детей, в том числе, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Более 700 школьников были трудоустроены.