Екатеринбург, 3 октября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ищут мужчину, который угрожал ребёнку молотком. Инцидент произошёл в Академическом районе, пишут СМИ.

947051 Молоток

На распространённой в соцсетях видеозаписи видно, что гражданин, по виду нетрезвый, с матами отчитывает одного из детей. И грозит ему инструментом, если тот ещё раз кого-то тронет.

Этим фактом заинтересовалась полиция. Пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых заявил журналистам, что проводится проверка.