Улан-Удэ, 3 октября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Туристический проект «Бурятия — больше чем Байкал» получил премию правительства России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об этом накануне, 2 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аркадий Зарубин Иволгинский дацан. Бурятия

«Победители определены по результатам отбора, которым занимался специальный межведомственный совет. При отборе учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства», — говорится на сайте правительства.

В итоге правительственной наградой был отмечен проект Баирмы Жалсараевой, Любови Пластининой и Светланы Цыбикдоржиевой. Кроме почётных знаков и дипломов, им полагается вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Добавим, что лауреатами премии стали также проекты «Отдых без границ» для людей с инвалидностью, «Пора путешествовать по России», музей «Вулканариум» на Камчатке и другие.