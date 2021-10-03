Екатеринбург, 3 октября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Свердловской области будут созданы зоны, свободные от COVID-19. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Такое поручение он даст правительству региона. Это будут места, безопасные для граждан, имеющих антитела к коронавирусу — переболевшие или полностью привитые.

«Театры, рестораны, спортивные площадки. По такому принципу мы планируем 22 октября провести в закрытых помещениях Ural Music Night. Успешная мировая практика есть, и мы будем ей следовать», — пообещал руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области для работников ряда сфер ввели обязательную вакцинацию. У них есть примерно два месяца для того, чтобы. полностью привиться от ковида. Тех, кто это не сделает, могут перевести на дистанционный режим. А ответственные за вакцинацию руководители рискуют быть оштрафованными или отстранёнными от работы, если в их коллективе выявится нарушение правил обязательной вакцинации.

Ранее Куйвашев признал, что ситуация с ковидом на Среднем Урале тяжёлая.