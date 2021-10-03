Омск, 3 октября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Объём грузоперевозок по реке Иртыш между Омском и Казахстаном планируется увеличить в четыре раза к 2025 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам встречи губернатора Александра Буркова с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Баржа на реке Иртыш. Омск

«Особое внимание уделено вопросам развития речного судоходства на реке Иртыш. Объём грузоперевозок по реке между городами Павлодар и Омск к 2025 году планируется увеличить в 4 раза и довести до 1 млн тонн в год», — отметили в правительстве.

Этому будут способствовать ремонты Бухтарминского, Усть-Каменогорского и Шульбинского судоходных шлюзов.

Добавим, что Казахстан является крупнейшим внешнеторговым партнёром Омской области. Товарооборот за шесть месяцев 2021 года вырос на 26,6% и достиг 192,3 млн рублей.