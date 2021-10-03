Ачинск, Красноярский край, 3 октября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В городе Ачинск Красноярского края полицейские изъяли из незаконного оборота крупную партию алкоголя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, производство немаркированной спиртосодержащей продукции организовали четверо местных жителей.

ГУ МВД РФ по Хакасии Контрафактный алкоголь

Подозреваемые были задержаны в ходе операции при поддержке бойцов СОБР. У их изъяли более 4,2 тыс. литров алкогольной продукции на сумму 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

«Подозреваемые полностью признают свою вину, оказывают содействие органам предварительного следствия. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в ведомстве.