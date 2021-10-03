Республику Алтай назвали углеродно-отрицательным регионом
Горно-Алтайск, 3 октября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Республике Алтай является не просто углеродно-нейтральным, но и углеродно-отрицательным регионом. Об этом заявил глава республики Олег Хорохордин, сославшись на оценки экспертов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
1 октября он принял участие в экологическом форуме «Умный Алтай: экология как новая экономика». По его словам, экология в настоящее время стало фактором конкуренции экономик мира.
«У нас нет и не будет крупных промышленных производств, значительная часть нашего региона — это охраняемые природные территории. При этом интерес к республике с каждым годом растёт», — отметил он.
В связи с этим региональные власти намерены в дальнейшем укреплять статус углеродно-отрицательной территории, увеличивая поглощение.
Читайте также: Ликвидацию ртутных отходов на Алтае включат в проект «Чистая страна»