Горно-Алтайск, 3 октября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Республике Алтай является не просто углеродно-нейтральным, но и углеродно-отрицательным регионом. Об этом заявил глава республики Олег Хорохордин, сославшись на оценки экспертов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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1 октября он принял участие в экологическом форуме «Умный Алтай: экология как новая экономика». По его словам, экология в настоящее время стало фактором конкуренции экономик мира.

«У нас нет и не будет крупных промышленных производств, значительная часть нашего региона — это охраняемые природные территории. При этом интерес к республике с каждым годом растёт», — отметил он.

В связи с этим региональные власти намерены в дальнейшем укреплять статус углеродно-отрицательной территории, увеличивая поглощение.

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