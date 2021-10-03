Москва, 3 октября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Экс-солистка дуэта «Тату» Лена Катина объявила о воссоединении группы. Соответствующее заявление Катина сделала 2 октября в своём Instagram.

Скриншот с YouTube Лена Катина. Бывшая солистка группы «Тату»

По словам Катиной, официальный трибьют группы «Тату» состоится весной 2022 года. В нём примут участие обе экс-солистки группы, Лена Катина и Юлия Волкова. В комментариях к новости Катина попросила почитателей написать, кого из исполнителей они хотели бы видеть на одной площадке с вокалистками.

Кроме того, Катина объявила о премьере сериала о группе «Тату» с участием обеих экс-солисток, которая состоится на одной из популярных стриминговых площадок.

Напомним, российская поп-группа «Тату» была создана в 1999 году и до сих пор является самой успешной из российских поп-групп, добившихся мирового успеха. Их музыкальные композиции возглавляли хит-парады в Австралии, Великобритании, Германии, США, Японии. Солистки группы окончательно прекратили совместную деятельность в 2014 году.