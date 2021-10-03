Большереченский район, Омская область, 3 октября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Правоохранители в Омской области устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла вечером 1 октября в Большереченском районе.

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Предварительно установлено, что мужчина 1969 года за рулём снегоболотохода «Фантом» при движении по полю возле деревни Черново не справился с управлением и опрокинулся. В результате водитель скончался на месте.

«По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия», — отметили в ведомстве.