Кызыл, 3 октября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. В половине случаев носителями оказались дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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«Из 58 заболевших мужчин — 27, женщин — 31. По возрасту: детей до 17 лет — 30, от 18 до 49 лет — 18, от 50 до 64 лет — 4, старше 65 лет — 6», — отметили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 12 062.

За сутки госпитализировано 15 человек с COVID-19. Таким образом, в настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 303 пациентов, в том числе 31 ребёнок и 19 беременных женщин. 16 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составляет 67% из 450 коек.