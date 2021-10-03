Новосибирск, 3 октября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Жители Новосибирской области рассказали о том, что теперь ПЦР-тест на коронавирус может давать положительный результат в течение трёх недель и даже месяца. Хотя прежде якобы подобное наблюдалось в основном у тех, кто перенёс инфекцию в средней или тяжёлой форме. Теперь же и у тех, кто переболел в лёгкой форме.

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По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, такие случаи не участились и не связаны с каким-либо штаммом, а зависит от иммунной системы организма и полученной человеком «дозы» вируса.

«Положительный ПЦР часто бывает в течение трёх недель, но может держаться и месяц. Иногда у пациента уже прошли клинические симптомы, например, вылечили пневмонию, но вирус остаётся. Этот человек является вирусовыделителем. Иногда мы таких пациентов выписываем, но предупреждаем, что нужно изолироваться»,рассказала она «Сиб.фм».

По словам терапевта Ирины Непомнящих, в такой ситуации никаких особых мер принимать не нужно — только изолироваться и ждать отрицательного результата.