Новосибирск, 3 октября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Жители Новосибирской области рассказали о том, что теперь ПЦР-тест на коронавирус может давать положительный результат в течение трёх недель и даже месяца. Хотя прежде якобы подобное наблюдалось в основном у тех, кто перенёс инфекцию в средней или тяжёлой форме. Теперь же и у тех, кто переболел в лёгкой форме.

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По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, такие случаи не участились и не связаны с каким-либо штаммом, а зависит от иммунной системы организма и полученной человеком «дозы» вируса.

«Положительный ПЦР часто бывает в течение трёх недель, но может держаться и месяц. Иногда у пациента уже прошли клинические симптомы, например, вылечили пневмонию, но вирус остаётся. Этот человек является вирусовыделителем. Иногда мы таких пациентов выписываем, но предупреждаем, что нужно изолироваться», — рассказала она «Сиб.фм».

По словам терапевта Ирины Непомнящих, в такой ситуации никаких особых мер принимать не нужно — только изолироваться и ждать отрицательного результата.