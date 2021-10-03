Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Бывший сотрудник Facebook намерен выдвинуть компании обвинение в потворстве беспорядкам 6 января в Вашингтоне. Об этом 3 октября сообщает газета The New York Times.

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По данным издания, один из вице-президентов компании Ник Клегг разослал сотрудникам письмо, в котором предупреждает о намерении одного из бывших работников обвинить компанию в попытке раскола американского общества на политической почве. Выступление экс-сотрудника компании запланировано на 3 октября в эфире телеканала CBS.

В письме Клегг критикует возможные обвинения в адрес компании, поясняя, что они сделаны на основе «неверных умозаключений». Вице-президент компании отмечает, что Facebook стремиться к «ограничению, а не разжиганию ненависти» и социальной сети нет никакой выгоды от поляризации общества.

«Социальные сети оказывали большое влияние на общество в последние годы, и Facebook часто становится местом, где разгораются дебаты, но это не означает, что Facebook или социальные сети в более широком понимании являются первостепенной причиной поляризации», — разъясняется в письме сотрудникам компании.

Напомним, компания Facebook с октября 2020 года ввела запрет на политическую рекламу с целью пресечь все попытки косвенно повлиять на исход президентских выборов в США. После беспорядков 6 января и штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа Facebook заблокировала бывшего американского лидера во всех соцсетях. Блокировка продлится как минимум два года при соблюдении Трампом определённых условий.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте в Вашингтоне четырёх человек из числа участников митинга в поддержку экс-президента США Дональда Трампа.

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