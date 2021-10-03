Новосибирск, 3 октября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В Новосибирске завершили благоустройство сквера на улице Кирова. Стоимость работ — 2,8 миллиона рублей.

Invest.novo-sibirsk.ru Новосибирск

«Работы по благоустройству начались летом 2021 года, заказчиком выступил Горзеленхоз — наше подведомственное учреждение. Оно отвечает за содержание этого сквера, который к нам перешёл с прошлого года. В первую очередь был отыгран контракт на ремонт дорожно-тропиночной сети», — рассказала «НГС Новостям» заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Мария Смирнова.

В сквере сделали дорожки, обновили парковую мебель и отремонтировали одну входную группу со стороны улицы Шевченко, где было разрушено ограждение.

Это первый этап благоустройства. Дальше планируют заняться зелёными насаждениями.