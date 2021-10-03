Новосибирск, 3 октября, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Горзеленхоз Новосибирска проводит лесовосстановительные работы в Дзержинском районе. Там на территории более двух гектаров высадили сеянцы сосны, сообщает мэрия города.

Лес

«На территории городских лесов будет посажена 41 тысяча сеянцев сосны двух лет и две тысячи сеянцев ели сибирской трех лет. Общая площадь составит 10,5 гектар», — уточнил начальник отдела лесного хозяйства Горзеленхоза Николай Зверев.

В течение пяти лет после посадки сотрудники Горзеленхоза будут проводить агротехнические уходные работы, обрабатывать культиваторами или ручным способом поверхность почвы от травы.