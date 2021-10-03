Хабаровск, 3 октября, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Девять человек, в том числе ребёнок пяти лет, были госпитализированы после ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае. об этом 3 октября сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

После ДТП с пассажирским автобусом в краевую больницу были доставлены девять человек, в том числе ребёнок пяти лет, все пациенты в состоянии средней тяжести, тяжёлых нет. Ещё троим пострадавшим, в том числе ребёнку трёх лет, была оказана помощь на месте происшествия, после чего они были отпущены на амбулаторное лечение.

Авария с пассажирским автобусом произошла около 04:00 (21:00 мск 2 октября) на автотрассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Автобус, в котором находились 30 человек, съехал в кювет и перевернулся. Проверку по факту ДТП начали сотрудники прокуратуры Хабаровского края и региональное управление СК РФэ

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Хабаровском крае.