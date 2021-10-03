Манила, , 05:24 — REGNUM Свою кандидатуру на пост главы государства выдвинет Сара Дутерте-Карпио, дочь президента Филиппин Родриго Дутерте. Об этом 3 октября сообщила телерадиовещательная компания ABS-CBN news.

Филиппины Иван Шилов © ИА REGNUM

Выборы главы государства состоятся в 2022 году, кандидатом на пост вице-президента уже зарегистрировался помощник президента Дутерте, сенатор Кристофер Бонг Го. В интервью ABS-CBN news президент Филиппин заявил, что собирается уходить с поста главы государства. На вопрос журналиста, не придут ли на его место «Сара и Го», Дутерте подтвердил это предположение.

Сара Дутерте-Карпио в настоящее время занимает пост главы Давао, третьего по величине города Филиппин. Всеобщие выборы на Филиппинах состоятся 9 мая 2022 года. Сам Дутерте не может баллотироваться ни на пост главы государства, ни на пост вице-президента, так как это противоречит конституции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на пост президента Филиппин выдвинут экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

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