Доха, , 04:48 — REGNUM Депутатов меджлис Аш-Шура (консультативный совет с парламентскими функциями) впервые в истории страны избрали граждане Катара. Об этом 3 октября сообщает Катарское информационное агентство.

Явка на выборы составила 63,5%. Избиратели должны были выбрать 30 из 233 кандидатов. На места в парламенте претендовали и 26 женщин. Выборы состоялись согласно указу эмира страны шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. При этом ещё 15 депутатов парламента назначит сам эмир.

По результатам голосования в парламент не прошла ни одна из кандидатов-женщин. Несмотря на это, женская часть населения Катара с большим энтузиазмом восприняла возможность отдать свой голос за одного из депутатов будущего парламента.

Уточняется, что из 2,8 млн жителей Катара право голоса есть лишь у 10% граждан. Голосовать имеют право лишь те, чьи семьи проживали в стране с 1930 года. Меджлис Аш-Шура разрабатывает законодательные проекты, утверждает госбюджет и даёт советы эмиру Катара. При этом у парламента нет законодательной власти в вопросах обороны, безопасности и экономики.