Атлантик-Сити, США, 3 октября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт загорелся при взлёте в аэропорту города Атлантик-Сити в американском штате Нью-Джерси. Об этом 3 октября сообщил новостной портал NBC10Philadelphia.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Загоревшийся самолёт

Авиарейс 3044 Spirit Airlines должен был вылететь из международного аэропорта Атлантик-Сити и направиться в международный аэропорт Форт-Лодердейл в Голливуде. Во время взлёта в 17:45 по местному времени в один из двигателей самолёта попала птица и спровоцировала возгорание.

Взлёт был немедленно прерван, пассажиров и экипаж эвакуировали из самолёта. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время начато расследование обстоятельств инцидента федеральным управлением гражданской авиации США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате столкновения вертолёта и самолёта в американском штате Аризона.