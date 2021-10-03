Лондон, , 04:15 — REGNUM Ответные кибератаки против государств, пытающихся нанести ущерб Великобритании, будет осуществлять Соединённое Королевство. такое заявление сделал глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью, опубликованном 2 октября в газете The Sunday Telegraph.

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Как заявил Уоллес, ряд государств ежедневно ведёт кибервойну против Великобритании и в соответствии с международным правом, им будет дан адекватный ответ.

«Мы будем защищать себя от киберопераций, если они будут опасными, вредоносными или наносящими ущерб», — пояснил Уоллес, рассказывая о Национальных кибернетических силах Великобритании (National Cyber Force, NCF).

В качестве одного из способов защиты от кибератак глава минобороны Британии привёл в пример наступательные киберсредства, которые могут «разделаться с враждебными серверами». Кроме того, Уоллес указал, что эти средства могут быть использованы и в борьбе против террористов и их сетей, а также против педофилов и их сетей в интернете.

«Это новый фронт, новое поле битвы. Моя обязанность — защищать, и это включает в себя иметь возможность лишить ваших противников возможностей атаковать вас. Было бы нарушением служебного долга, если бы мы не обладали такими возможностями», — добавил Уоллес.

Глава минобороны отметил, что до сих пор на Великобританию не совершалось кибератак наивысшего уровня, которые могли бы причинить катастрофический ущерб, но неизвестно, что будет ещё лет через 20. По мнению Уоллеса, страна должна быть готова к отражению любых нападений в информационно-технологической сфере, в том числе уметь отражать атаки программ-вымогателей и программ-шпионов.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ноябре прошлого года объявил о создании Национальных кибернетических сил. Целью новой структуры должно стать противостояние злонамеренным действиям в киберсфере. В число таких действий входят как кибератаки враждебных государств, так и вмешательство в системы мобильной связи для срыва планов террористов, а также оказание помощи другим ведомствам в борьбе с использованием интернета с криминальными целями. В структуре будут задействованы тысячи профессиональных программистов, гражданских и военных специалистов, сотрудников службы внешней разведки МИ-6, лаборатории оборонных наук и технологий DSTL, а также представителей различных спецслужб.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инициативе США провести виртуальную встречу представителей 30 стран, посвящённую теме кибербезопасности.

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