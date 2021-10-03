Москва, 3 октября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Столкновение шести автомобилей произошло на юге Москвы. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в ночь на 3 октября на пересечении улицы Кошкина и Каширского шоссе. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автомобиля каршеринга, въехавший в группу автомобилей на светофоре.

Отмечается, что один из автомобилей от удара перевернулся на бок. Информация о пострадавших не поступала, уточняется, что помощь медиков никому из участников ДТП не понадобилась.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Хабаровском крае.