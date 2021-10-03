Тегеран, 3 октября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. 2 октября Всемирная ассоциация стали (WSA) в своем последнем отчете объявила, что Исламская Республика Иран произвела 20,4 миллиона тонн стали за первые восемь месяцев текущего года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Поскольку в августе объем мирового производства стали снизился на 1,5 процента, производство стали в Иране за этот период увеличилось. По данным WSA, производство стали в Иране в августе 2021 года достигло 2,5 миллиона тонн, что на 8,7 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что Исламская Республика Иран произвела 20,4 миллиона тонн стали за первые восемь месяцев текущего года (с января по август), продемонстрировав рост на 9,7 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Согласно статистике, в феврале 2021 года Иран вошёл в число 10-х крупнейших мировых производителей стали.