Тегеран, 3 октября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Иранские фильмы «Солнце» режиссёра Маджида Маджиди и «Тихая равнина» Ахмада Бахрами были номинированы на четыре награды 15-й Азиатской кинопремии в Южной Корее. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 2 октября.

Организаторы 15-го издания премии Asian Film Awards объявили номинантов на премию 2021 года. Исламская Республика Иран, наряду с такими странами, как Китай, Япония и Южная Корея, была номинирована на четыре награды.

Напомним, что в прошлом году 14-я Азиатская кинопремия впервые проводилась в режиме онлайн совместно с Международным кинофестивалем в Пусане в связи с глобальным распространением пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

26-й Международный кинофестиваль в Пусане состоится 6−15 октября 2021 года в одноименном киноцентре.