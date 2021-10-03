Тегеран, 3 октября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Иранская теннисистка Мешкатолзахра Сафивышла на Открытый чемпионат Австралии 2020 года после победы на международном турнире ITF в Шымкенте (Казахстан). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ранее Мешкатолзахра Сафи приняла участие в юниорском международном турнире ITF в Шымкенте и стала чемпионкой, победив свою соперницу из Казахстана в финальном матче со счетом 2:1.

До прошедшего чемпионата иранка занимала 218-е место в мире с 306 очками. Набрав 170 очков в новом рейтинге Всемирной федерации тенниса, на сегодняшний день Сафи занимает 137-е место в мире.

Ожидается, что Сафи станет первой иранской теннисисткой в возрасте до 18 лет, которая примет участие в Открытом чемпионате Австралии.

Как сообщает агентство IRNA, на протяжении последних трёх лет иранская теннисистка является членом тегеранского теннисного клуба OPT, обучаясь у двух хорватских тренеров.