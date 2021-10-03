Тегеран, 3 октября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Сборная Ирана по вольной борьбе намерена завоевать золотые медали в первых четырех весовых категориях на чемпионате мира по борьбе 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 октября.

Спортивные соревнования начались в 12 часов дня по местному времени в Осло (Норвегия) с предварительных матчей в весовых категориях от 61 до 125 кг. По итогам предварительных поединков иранцыХасан ЯзданииАмир-Хоссейн Зааре пробились в финал в весовых категориях 86 и 125 кг.

Финальные и отборочные матчи первых четырех весовых категорий состоятся 3 октября в 19:30 по иранскому времени.

Между тем, 3 октября иранские спортсменыАли-Реза Сарлак, Амир-Мохаммад Яздани, Мохаммад НоходииКамран Кассемпур также встретятся со своими соперниками в весовых категориях 57, 65, 79 и 92 кг.