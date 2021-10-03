Тегеран, 3 октября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. 2 октября посольство Исламской Республики Иран в Сеуле заявило, что сообщения о замораживании банковских счетов иранских студентов в Южной Корее возникли из-за недопонимания между университетом и банком. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посольство Ирана в Сеуле провело встречу с официальными лицами министерства иностранных дел Южной Кореи, как только до него дошли сведения о банковской проблеме, с которой столкнулись некоторые иранские студенты в корейском университете.

Что касается сообщений о том, что иранские студенты получили электронные письма, информирующие их о приостановлении предоставления им банковских услуг, посольство заявило, что правительство Кореи в результате расследования объявило, что проблема возникла из-за недопонимания между университетом и банком KEB.

Посольство Ирана также подчеркнуло, что политика правительства Южной Кореи не заключалась в ограничении банковских услуг для иранских студентов, которые вскоре будут проинформированы об этой проблеме по электронной почте.