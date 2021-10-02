Хабаровск, 3 октября, 2021, 01:18 — ИА Регнум. Как минимум 13 человек обратились за медицинской помощью после ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Tysto Авария

Автобус, в котором находилось 30 человек, двигался по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Авария произошла на 19-м километре автодороги, в селе Иннокентьевка в Нанайском районе. По предварительным данным, водитель автобуса 1969 года рождения не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии помощь медиков понадобилась 13 пассажирам. Из них шестеро были госпитализированы, семерым оказана помощь на месте происшествия. Среди госпитализированных один ребёнок. Уточняется, что жизни пострадавших вне опасности.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае.